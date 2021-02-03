AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhalefeti sert sözlerle eleştirdi
Partisinin Iğdır 7. Olağan il kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.
POLİTİKA 03.02.2021, 15:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi üniversite protestolarında yapılan provokasyonlara da tepki gösterdi.
Muhalefete eleştirilerini sürdüren Ünal sözlerini milletvekili olduğu Kahramanmaraş’tan örnekler vererek sürdürdü.
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