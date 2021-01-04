AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeyle ilgili açıklamalar, darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Darbeyle ilgili açıklamalar) İktidarı seçimsiz nasıl göndereceksiniz? Bu açıkçası darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ye de harekettir. Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz" açıklamasında bulundu.

Sözcü Çelik, "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür. Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok." şeklinde konuştu.

Çelik, "Türkiye'de karışıklık çıkarılmaya çalışıldığında farklı yaklaşımlar üretenlerin, kendi ülkelerinde karışıklıklar çıkmaya başladığında ne kadar sert tedbir aldıklarını, çifte standart uyguladıklarını 2020'de gördük." dedi.

Çelik, "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur. Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona uğrayan virüsten bahsediliyor. Burada spekülasyonlardan uzak durup, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır."

CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleri

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine ilişkin, "Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar." yorumunda bulundu.

"Paşinyan'ın açıklamalarını 2020 yılının en aptalca şakası olarak değerlendirmek mümkündür"

Çelik, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış; 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık, Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. O yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazgeçerse Türk ekonomisinin düzelmesine yeniden katkı sağlarız.' diye. Bunu da 2020 yılının en aptalca şakası olarak değerlendirmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanması konusu ile ilgisi sorulan soruya, "Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir. Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin. Kayyum diyerek belli kesimlerin dilini kullanıp siyasallaştırdığınız zaman söylediğinizin manası kalmaz" şeklinde cevap verdi.