AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ekipte Mahir Ünal, Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik ve Naci Bostancı yer alıyor.

POLİTİKA 16.11.2021, 16:08 16.11.2021, 16:21
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti, karalama, yalan ve algı üzerinden siyasi rota izleyen CHP’nin başını çektiği muhalefetin oyunlarını bozmak için harekete geçti. “Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti bünyesinde bir strateji ekibi kuruldu. Partinin ‘A Takımı’ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş  bulunuyor. Ekipte ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

Numan Kurtulmuş

İLK TOPLANTI YAPILDI

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin ‘yalan siyasetiyle’ vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye’yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye'nin bazı vakıf ve STK'larının mal varlıklarına gelince el koyacağız' söylemine tepki göstererek, 'Biz bu zihniyeti biliyoruz. 28 Şubatçıların geldikleri zaman nasıl mallara el koyduklarını biliyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu bir şeyi unutuyor. Bu millet sittin sene Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu zihniyetinin önünü açmaz. Bu zihniyete oylarıyla, demokratik yollarla iktidar olma imkanı vermez.' açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin ise, 'Sayın Kılıçdaroğlu, 18 Ekim nedir? Bana şu 18 Ekim'i bir anlat, acaba zihninizin arkasında, dilinizin altındaki baklada, acaba 15 Temmuz gibi, 28 Şubat gibi bir tarih mi var?' ifadelerini kullandı.

SAHA ANALİZİ

Erdoğan’ın “sahada olalım” talimatının ardından saha çalışmasını hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştırarak parti yönetimine sunmuştu. Strateji ekibi, sahadan gelen raporları analiz edecek. Bu çalışma doğrultusunda da yol haritası çıkarılacak.

SEÇİM STRATEJİSİ

Ekibin bir diğer gündemi ise yaklaşan seçimler olacak. 2023 Haziranı yaklaştıkça, strateji ekibi de seçime dönük çalışmaları belirleyecek. Ekibin üzerinde yoğunlaşacağı alanlar, seçim kampanyaları ve kampanya sürecinde verilecek mesajlar, özel çalışma yapılması gereken alanlar, hayata geçirilen dev projeler, vaatler olacak.

Naci Bostancı

Mini rotasyon

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Genel başkan danışmanı olarak genel merkezde görev alacağı belirtilen Bostancı’nın çalışmalarını, yeni oluşturulan strateji ekibinde ve 2023 seçimleri çerçevesinde yoğunlaştıracağı ifade ediliyor. Öte yandan, Bostancı’nın görevini, eski bakan ve Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’ın devralması bekleniyor.

#AK Parti #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6