AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Böke, Afşin’de

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Afşin’de belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi’yle bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetler konusunda istişarelerde bulundu.

POLİTİKA 03.07.2021, 12:22 03.07.2021, 16:29

Ömer Ağa Konağını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, burada yaptığı açıklamada, Afşin’in üretilen lavantalarla bir marka şehir haline geleceğini belirtti. 

Afşin’de belediye ve teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldığını ifade eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, “İlçe başkanımıza ve teşkilatımıza, belediye başkanımız ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kendi memleketimize, kendi yuvamıza geldik. Burada istişare toplantısı gerçekleştirdik ve AK Parti Yerel Yönetimler Teşkilatı olarak illerimize, ilçelerimize giderek belediye başkanlarımızın faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Görevim gereği daha çok İç Anadolu bölgemizdeki sorumlu olduğum illere daha sık gidiyorum. Fakat Afşin’in memleketimiz olması nedeniyle ilçemize destek olmaya çalışıyorum. İlçemizde, başta yerel faaliyetler olmak üzere merkezi idaremizin çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakaladık. Her geldiğimizde Afşin’imizi daha gelişmiş görmekten dolayı memnun oluyoruz. Bunda belediyemizin, teşkilatımızın ve milletvekillerimizin çok büyük bir emeği var.” açıklamasında bulundu.

Afşin’de yetiştirilen lavanta ile hem ekonomik hem de turizm anlamında ilçeye katma değer sağlanacağını aktaran Böke, şu ifadelere yer verdi:

“Afşin’imizde, belediyemizin liderliğiyle yetiştirilen lavantalar ilçemiz için bir marka değer taşımasının yanı sıra yerel kalkınmaya destek olmakta. Lavanta yetiştiriciliği ve ürünleri ilçemizde çiftçimiz için hem alternatif ürün olacak hem de bölge insanımızın gelir elde edeceği bir ürün olacak. Başkanımız bu konuda yapacağı hizmetleri ve çalışmaları bizlere aktardı. Bu projeyi daha da ileriye götürmek adına yapılacak çalışmalara destek olacağımızı belirtmek isterim.”

1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin açıklamalarda bulunan Böke, “Tüm dünyayı etkileyen zor bir süreçten geçtik. Koronavirüs salgınından en çok küçük esnaflarımızın ve dar gelirli vatandaşlarımızın etkilendiğini biliyoruz.  Bu konuda merkezi idaremiz ve hükümetimiz ciddi katkılar sağladı. Bu katkılar ilerleyen günlerde artarak devam edecek. 1 Temmuz ile birlikte ülkemizde genel bir normalleşmeye gidildi. Tüm esnaf guruplarımız faaliyetlerine tekrar başladı. Bir takım çevreler şuanda ümitsizlik ve felaket senaryoları yazıyor. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Ülkemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek savunma sanayi, gerek ticaret, teknoloji sanayide sağlam ve emin adımlar atılıyor. Bundan Afşin’imizde nasibini alacak.” diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “ Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Veli Böke ilçemize geldi ve ilçemizdeki yerel hizmetler konusunda istişarelerde bulundu. Afşin’imize bundan önceki dönemde yapılan hizmetlerde de Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Veli Böke’nin çok büyük katkısı oldu. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. İlçemizde yapılan çalışmalarımızla alakalı bilgileri kendisine sunduk. Bizlerden desteklerini esirgemeyen hemşerimiz Veli Böke ağabeyimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. “açıklamasında bulundu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, ilçemizi ziyaret ederek, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve parti yönetimimizle bir araya geldi. İlçemizde gerek belediye, gerekse teşkilat anlamında çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Teşkilat ve belediye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik.” İfadelerine yer verdi.

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