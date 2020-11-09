Ali Babacan'dan Albayrak'ın istifasına ilk yorum!

Hazine ve maliye Bakanı Albayrak'ın istifa paylaşımını da değerlendiren Babacan sözlerine şöyle devam etti

Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır. Halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası iflasını canlı canlı izledik. Demokrasiyi hukuku askıya alanlar saatlerdir devleti de askıya almış durumda. Türkiye bir kabile devleti değil.