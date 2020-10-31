Babacan'dan sert sözler: Ranta para yatırmaktan interneti hızlandıramadınız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan teknolojiye yatırım yapılmadığını iddia etti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan "Sürekli derdiniz rant olursa, devletin tüm imkanlarını burası için kullanırsanız; Avrupa'nın da en yavaş internetini kullanırsınız. Çünkü teknolojiye yatırım yapmıyorsunuz..."