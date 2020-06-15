Babacan, Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı!

Kurucularından olduğu AK Parti'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'dan çarpıcı açıklamalar... Babacan, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk ters düşmesini anlattı: 2009 yılıydı, mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini önerdim. Sayın Erdoğan, 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' diyerek reddetti. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu.

POLİTİKA 15.06.2020, 14:55
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Babacan, Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE 1’de yayınlanan Hayatın Rengi programında Tuluhan Tekelioğlu’nun sorularını yanıtladı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ‘Başbakan Yardımcısı’, ‘Dışişleri Bakanı’ ve ‘Ekonomi Bakanı’ olarak görev yapan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle ilgili şunları söyledi:

ÖNCEDEN İSTEMEZDİM, BASINDAN ÖĞRENİRDİM

* Ben artık bakmıyorum. Eskiden çok yakından takip ederdim. Her ayın üçüncü günü saat 10.00’da açıklanırdı. TÜİK bağımsız olduğu için bakan olduğum dönemde bile saat 09.59’da bile rakamları istemezdim onlardan. Ben basından öğrenirdim enflasyonun yüzde kaç çıktığını.

VERİ GÜVENİLİRLİĞİ KALMADI

* Çünkü TÜİK bağımsız ve gerçekten o ölçümü yapması gerekiyor. Ben artık bakmıyorum çünkü bakmanın bir anlamı yok. Veri güvenilirliği kalmadı Türkiye’de. Bu veri güvenilirliğini devletin açıkladığı rakamlara güvenin tekrar inşa edilmesi çok önemli.

İNSAN KAYNAĞI KALİTESİ EROZYONA UĞRADI

Ali Babacan; Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’ın yönetim kurulu üyesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını ise şu sözlerle yorumladı:

* Türkiye ne oldu da bu kadar büyük krizlerin içerisinde yuvarlanıyor? İki tane önemli sebep gösteririm. Birincisi insan kaynağı kalitesindeki erozyon. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde, işini bilen, yetkin insanların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar…

* Kararlar da istişare yapılmadan alınıyor. Hangi kurum olursa olsun. Önce dürüst ve yetkin insanlarla çalışacaksınız ve kararlarınızı istişare ile alacaksınız. Şu anda ikisi de yok.

ÖNERİM ERDOĞAN TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Ali Babacan, 2009 yılında yazdığı istifa mektubuyla dönemin başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı.

Mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin Erdoğan tarafından “Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok” sözleriyle reddedildiğini belirten Babacan, şunları söyledi:

OYLAMAYA BİRKAÇ SAAT KALA TALİMAT GELDİ

“Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul’da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim.”

#Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan #DEVA Partisini kuran Ali Babacan #DEVA Partisi #Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
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