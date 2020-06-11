Babacan: “Siyasi partinin arkasında halkın desteği varsa onu kimse engelleyemez”
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir televizyon programında partiler yasası ve seçim yasasında yapılacak olan değişikliklere tepkisini gösterdi.
POLİTİKA 11.06.2020, 17:55 11.06.2020, 17:59
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Babacan “Bakın açıkça söylüyorum, bugünden sonra ister siyasi partiler yasasında ister seçim yasasında yapılacak her değişiklik bizi engellemeye yöneliktir, ama engelleyemeyecekler, yapamayacaklar.”
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