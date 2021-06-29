Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavını kaldıralım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım.

POLİTİKA 29.06.2021, 13:30
Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavını kaldıralım

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli üniversite sınavının kaldırılması gerektiğine dikkat çekip, "Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım" dedi.

Çoktan seçmeli testlerle Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetinin değerlendirilemeyeceğini, onların bir nevi yarış atı gibi görülemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, bu konudaki görüş ve önerilerini açıkladı.

"Fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten sistem uygulanmalıdır"

Bahçeli, ilk ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulanması gerektiğini belirtti:

"Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Mesela Erzurum Pasinler'deki bir evladımızla İstanbul'da kurulu bulunan özel bir kolejden mezun olmuş bir evladımızın şartları aynı olmadıktan sonra üniversite kapılarında umutları kaybolmuş nice gencimizin birikeceğini görmek zorundayız.

"Neşter vurmanın zamanı gelmiştir"

Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor, ancak Türk gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Kaldı ki bu düşüncemiz yeni değildir. Gençlerimize başarı dileyelim, Allah'tan zihin açıklığı vermesini niyaz edelim, ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun da farkına ve bilincine varalım. İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz? Hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Göz nurumuz, istikbalimizin güvenceleri sevgili gençleri kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini bihakkın karşılayarak tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı gösterebiliriz.

"Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım"

Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım, onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim."

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite iddialarını yalanladı: “Türk gençliğinden özür dilemeli.”

Kanal İstanbul projesini desteklediklerine dikkat çekti. 

AB Zirvesi'nde Türkiye yine ihmal edilmiştir

AB Zirvesi kararlarına da değinen Bahçeli, “Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir. Kabul edilen kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğu açıktır. AB’nin hala kendi sahasında top çevirmesi akıl tutulmasıdır. Türkiye’nin tam üyelik hedeflerine atıf yoktur. AB ile ilişkiler düğümlenmiştir. Bu çıkar ittifakı para vererek göçmenleri Türkiye’de nasıl tutarım anlayışındadır. AB dürüst değildir, samimi değildir. Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır işbirlikçisi de zillet ittifakıdır" ifadelerini kullandı.

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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