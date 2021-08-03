Bahçeli: Türkiye planlı bir kaos sürecine sokulmak isteniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile orman yangınları ve Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Bahçeli, sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınmasını “Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli” sözleriyle yorumladı.

Bahçeli şu açıklamayı yaptı:



“Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis ve temini amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması ve bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların gün geçtikçe deşifre olması dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır. Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu şer planın tam göbeğindedir.



Zalimler eliyle senaryosu yazılan, taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı karanlık projenin kanlı kuryesi HDP; kiralık figüranı ise İP’tir.

Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı her neviden saldırı, sabotaj ve suikastlar yabancı başkentlerde mayalandırılan demokrasi dışı siyasal bir tasarımın provası niteliğine işaret ederken, aynı zamanda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zedelenmesi de hesaplanmıştır.”

"Etnik kundakçılık yapanlar eşgüdüm halinde"



Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı için de Bahçeli şu tespitleri yaptı:

“Lanetlediğimiz bu cinayetin bir anda milletimizin sinir uçlarıyla oynayan bir muhtevaya tahvil edildiği de ortadadır. İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek için alçakça devreye girmişlerdir.



HDP’nin, Türk Tabipleri Birliği’nin, hatta CHP’nin, hiç alakası olmadığı halde bu kanlı olayı ırkçı saldırı olarak afişe etmeye kalkışması korkunç bir provokasyon olarak karşımıza çıkmıştır.



Ormanlarımız yanarken kardeşlik bağlarımızı da tutuşturmak için etnik kundakçılık yapanlar husumet cephesinde eşgüdüm halinde buluşmuşlardır.

"Sosyal medyadan FETÖ-PKK ve Türkiye düşmanlarının paylaşımları arttı"

HDP’nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, “Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor” iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır. Orman yangınlarını üstlenen ve PKK’nın bir aparatı olan “Ateşin çocukları inisiyatifi” isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin, ses çıkarmayanların; barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya’da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye’ye ihanettir. Son günlerde, yine beklendiği üzere, sosyal medyadan FETÖ-PKK ve Türkiye düşmanlarının tezvirat ve nifak dolu paylaşımları dikkat çekici ölçülerde artış kaydetmiştir.”