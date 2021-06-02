Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'in politikalarına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" dedi ve ekledi:

"İsrail iki devletli çözüm ve barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa sadece bizimle değil herkesle ilişkileri düzelir. Yeni hükümetin nasıl kurulacağı değil nasıl bir politika kuracağı önemli"

"İsrail illegal yerleşimleri artırmaya devam ediyor"

Diğer taraftan İsrail'in özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri artırdığını ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Dün ve bugün yine illegal yerleşim konusunda adım attılar" dedi.

Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.