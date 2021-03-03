Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var

Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak." dedi.

POLİTİKA 03.03.2021, 10:48
Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı." ifadelerini kullandı.

"İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim." diyen Gül, "Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek." dedi.

Bakan Gül, "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Gül, "Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi." dedi.

Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci olduğunu ve tüm faaliyetlerin iki yıl içinde tamamlanmış olacağını belirtti.

"Konuyu toplumun her kesimiyle beraber çalıştık"

Adalet Bakanı Gül, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sadece partiler için çıkan bir metin değil, bütün insanlarımız için... Tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için, konuyu toplumun her kesimiyle beraber çalıştık. Hedeflerimizi koyacağız, milletimizin denetimine açacağız. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren konuların gecikmeksizin kanunlaşacağını düşünüyorum."

"Her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma"

"İnsan Hakları Eylem Planı'nın sadece mahkemelere, hakim ve savcılara değil, her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma olduğunu dile getiren Bakan Gül, " 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir. Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması." ifadelerini kullandı.

Siyasi partiler ve seçim mevzuatındaki değişiklik konusuna değinen Gül, barajın da artık bir anlamının olmadığını düşündüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Gül, "AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun, 'vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla tüm reformlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

#Adalet Bakanı Gül #Aksu Haber #aksu tv haber #Kahramanmaraş
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