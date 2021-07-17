BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerin sorularını yanıtladı

Destici, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden milletvekili vasfı kazanmasıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Destici, Büyük Birlik Partisi olarak yargı kararını saygıyla karşıladıklarını söyledi.



Büyük Birlik Partisi olarak HDP'nin normal bir siyasi parti olmadığını düşündüklerini belirten Destici, "Keşke olabilse. PKK'nın siyasi uzantısı, şubesi, sözcüsü. Böyle bir partiye dünyanın hiçbir yerinde, hele Avrupa'da asla müsaade etmezler, etmediler. İspanya'da örneği var. Lakin ülkemizde uzun yıllardır böyle bir müsamaha var. Yani yeterinden fazla müsamaha gösterildi. Bu, adı parti olan bu yapının milletvekillerinin de hem Meclis içinde, hem dışında devlete, ülkeye, ülkenin bütünlüğüne, Türk Silahlı Kuvvetlerine, polisine, Türk milletine karşı çok ağır sözlerini biliyoruz." diye konuştu.

HDP'nin, Türkiye'nin dış ilişkilerde kiminle sorun yaşarsa onun tarafında yer aldığını belirten Destici, "Ermenistan ile problem yaşasak, bunlar Ermenistan tarafındalar. Biz Rusya ile problem yaşasak, bunlar Rusya tarafında. Yunanistan, Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin tarafında. Yani Türkiye düşmanlarıyla birlikteler." diye konuştu.



Destici, basın toplantısının ardından partiye yeni katılan iki üyeye parti rozeti taktı.