Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "2022 mart ayında toplam 80, 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK terör örgütü mensubudur" açıklamasını yaptı.
Kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 şehir operasyonu operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 76'sı sağ, 4'ü teslim olmak üzere 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK terör örgütü mensubudur. Mart ayında 8 terör eylemi engellenmiştir. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mart ayında, 40 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
Çataklı, PKK'lı teröristle fotoğraflı çıkan ve Meclis'te dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel ile ilgili açıklama yaptı.
Çataklı açıklamasında "Arıyoruz. Şu ana kadar bulunamadı. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.
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