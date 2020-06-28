CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan mevsimlik tarım işçileri açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, her yıl binlerce kişinin Türkiye'nin en bereketli topraklarından yola çıkıp ülkenin dört bir yanına dağılarak tarım işçiliği yapmak zorunda bırakılmalarının sebebinin çarpık düzen olduğunu, tarım şehrinin evlatlarını tarım işçisi yapan düzenin köle düzeni olduğunu savundu.

TBMM Başkanlığına sunduğu "Mevsimlik Tarım İşçileri" ile ilgili meclis araştırma önergesine ilişkin Ağbaba, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık konularında sorunlarının tespit edilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, Konya'da 7 tarım işçisinin hayatını kaybetmesinin "can yakıcı" olduğunu vurguladı.

Türkiye tarımının en önemli ve öncelikli çözülmesi gereken sorunlarından birinin mevsimlik tarım işçileri olduğuna dikkati çeken Ağbaba, "Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de mevsimlik iş için göç edenler, aileleri ile yaklaşık 500 bin civarındadır. Her iki mevsimlik işçiden biri doğduğu andan itibaren mevsimlik tarım işi için seyahat ettiği belirtilirken, 48 farklı şehre mevsimlik tarım iş gücü çalışmak için gitmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'nın Yunak ilçesinde Şanlıurfa'dan yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si çocuk 11 kişinin yaralandığı kazayı hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Tarım işçilerinin ölüm mevsimi başladı. Her yıl binlerce kişinin Türkiye'nin en bereketli topraklarından Urfa'dan, Harran'dan yola çıkıp Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak tarım işçiliği yapmak zorunda bırakılmalarının sebepleri mutlaka ortaya konulmalıdır. Halen yasal bir düzenlemeye tabi olmayan işçileri mevsimlik işçiliğe zorlayan koşulların ortadan kaldırılması kısa vadede mümkün görünmediği için mevsimlik tarım işçileri için kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması ve insanlık onuruna uygun, güvenli çalışma koşullarına sahip olabilmelerinin sağlanması gerekmektedir."