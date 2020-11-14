CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşünce özgürlüğünün temelinde demokrasi olduğunu söyledi

Muhtarlık için bütüncül bir kanun çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti.