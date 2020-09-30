CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi!

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğe ilişkin şöyle konuştu;

"Azerbaycan'ın toprakları işgal altında. Ermenistan işgal ettiği topraklarla ilgili hakimiyet kurmak istiyor haksız bir şekilde. Böyle bir ortamda hangi devlet olursa olsun Azerbaycan'a destek vermesi lazım. Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Erken seçim talebiniz var mı?” şeklindeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Zaten yönetemiyorlar. Onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor. Fatura kime çıkıyor garibana çıkıyor. Fatura yine garibana çıkıyor.