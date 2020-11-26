CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç mecliste düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
POLİTİKA 26.11.2020, 16:29
Sağlık Bakan'ın gerçek vaka sayıları açıkladığına değinen Özkoç, şunları söyledi:
“Biz hasta sayıları açıklayacağız vaka sayısını açıklamayacağız dediler bunu ulusal çıkarlara dayadılar. Gerçeği bakan açıkladı vaka sayısı 28 bin 351 yüzleri kızardı mı? Hayır, kızarmadı çünkü yalan söylemeye alışıklar. Arkadaşlarımızın verdiği rakam kaçtı? 29 bin 377 peki ne oldu ulusal çıkarlara. Bunun adı alçaklıktır, hiç utanmadılar utanmaya da niyetleri yok.”
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