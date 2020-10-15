CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi!

Özel, Hukuk Devletinin En Önemli Özelliğinin, Anayasa, Kanunlar Karşısında Eşitlik Ve Bu Hakkın Aranabilmesi Olduğunu Kaydetti.



Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu ifade eden Özel, "Bugün bir alt mahkeme 'Beni bağlamaz' dedi. Bunun altına imza attılar. Bugün, devletin içinden adaleti söktünüz, çete oldu devlet." görüşünü savundu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Enis Berberoğlu'nun kararını belli bir süre Meclis'te okutmadığını belirten Özel, şöyle devam etti:



"Ne olduysa oldu. 'Okutmak zorundayım' dedi. Anayasa Mahkemesinin, Berberoğlu başvurusunun görüşülmesine bir ay kala, günler kala okuttu. O kararı beklemeden okuttu, milletvekilliğini düşürdü. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Topu, 14. Mahkemeye attı. 'Onun kararını beklerim' dedi. O diyor ki; 'Ben anayasaya, kanuna uymam.' Burası çadır devleti, diyorsanız susun buna. Burası yasama mahkemesinin, yargı aktivizmiyle Meclis'e kafa tutacağı yerdir diyorsanız, uyun bu karara. Eğer diyorsanız ki; bir mahkeme aldığı talimatı yerine getirmek pahasına bu anayasayı ayaklar altında çiğner, susun buna. Genel Başkanınız, milletvekili seçilebilsin diye anayasa değiştirdik. Siz, anayasa 'Bunu yapmaz. Herkesi bağlar' dediği halde bu talimatlı adalet celladının bu kararına teslim olursanız, her şey bir yana, en kaba tabirle bu, racona ters. İnsan utanır. Genel Başkanınızın siyaset yolunu açacak anayasa değişikliğini yapan bir siyasi parti, anayasaya rağmen milletvekilliği düşürülen, haklı çıkan, hakkı alt mahkemece gasbedilen bir milletvekili."