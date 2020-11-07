CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon rakamlarını eleştirdi vatandaşın yaşadığı enflasyon TÜİK verilerini katlıyor dedi.
POLİTİKA 07.11.2020, 11:54 07.11.2020, 17:13
Türkiye istatistik kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 2,13 yıllıksa 11,89 oranında arttı CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye istatistik kurumunun açıkladığı verileri değerlendirdi vatandaşın yaşadığı enflasyon TUİK verilerini katılıyor dedi.
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