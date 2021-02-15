CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti gündeminde Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyon vardı.
POLİTİKA 15.02.2021, 16:46
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Irak’ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, hain bölücü terör örgütü, yıllardır rehin tuttuğu, askerlerimizi, polislerimizi, kamu görevlisi 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı, bir mağarada acımadan vurdu. Alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur, nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur.
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