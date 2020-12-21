Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.