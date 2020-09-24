Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
POLİTİKA 24.09.2020, 17:40 24.09.2020, 20:08
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir konferansta Atatürk yerine Mustafa Kemal demesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.
CHP'deki Atatürk tartışmaları sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi.
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