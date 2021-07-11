DESTİCİ partisinin kırklareli il başkanlığı törenine katıldı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılış törenine katıldı.
POLİTİKA 11.07.2021, 15:06 11.07.2021, 16:09
Destici, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan hükümetinin İskeçe Türk Birliğinin ismindeki "Türk" yazısını astırmadığını belirtti.
Batı Trakya'da 38 yıldır bunun mücadelesini verdiğini ifade eden Destici, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen "Buna müsaade et, bunları tanı, Türk kimliğini tanı" kararını görmezden geldiğini söyledi.
Destici, açılış töreninin ardından partilerine yeni üye olanlara rozet taktı.
Daha sonra Destici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ile esnaf ziyaretinde bulundu.
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