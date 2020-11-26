DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

Hükümetin korona virüsle mücadelesini eleştiren Babacan şunları söyledi:

Güncel bir konu var. Dün akşam hükümetin ilgili bakanı aylardır hepimizden gizlenen vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Dün açıkladıkları rakam ABD ve Hindistan'ın hemen peşinden dünyada 3. olduğumuzu gösteriyor. Dünkü ifadeleri şöyle alt alta koyup baktığınızda aslında topluma bugüne kadar neyi açıkladıklarını bile anlamaz olduk. Dün hasta tanımı yeniden yapıldı. Anlıyoruz ki bu günlük tablolarda açıkladıkları hasta sayısı da doğru değil, bunların hepsini bize doktorlarımız izah etti. Zaten gerçek tablonun bu açıklanan tablodan çok farklı olduğunu biz görüyorduk.

TTB, sağlık çalışanlarımız aylardır feryat ediyor biz kendimiz de ölüyoruz diyorlar fakat TTB gerçek rakamlarım çok daha fazla olduğunu söyleyince ne yaptılar biliyorsunuz ellerinde tuttukları bir damga var getirdiler TTB'ye vatan hainisin dediler. Alışkanlık haline getirdiler. Halkın sağlığını önemsemek vatana ihanet değildir.

Şeffaf olun, halkımız ölüyor, siz insanlarımızın sağlığını aylardır tehlikeye attınız. Bu ülkenin kendi vatandaşının, canından daha önemli bir çıkar olabilir mi ya? İzah edin, anlatın, bugüne dek neden bu bilgileri gizlediniz, neden milletimizi yanılttınız, neden şu anda dahi daha şeffaf olamıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukta reform açıklamalarını da eleştiren babacan sözlerine şöyle devam etti.

Ekonomi dibe vurunca ülkeyi yönetenler yine hukuk demeye başladılar. Ama onların dilindeki hukukla bizim bildiğimiz gerçek hukukun hiçbir alakası yok. Daha birkaç gün önce kendi partilerinden birisi hukuk deyince yaylım ateşine tuttular. Bir istifa daha gördük. Tabi bunun adı yakın akraba olmayınca istifa yakın akraba olunca af.

Hukuk reformu diyorlardı. Kendi partileri içerisinde hukukun dillendirilmesine bile tahammül edemiyorlar. Konuşan kendilerinden dahi olsa hemen susturuyorlar.

Bakıyoruz küçük ortağa büyük ortak üzerinden adeta vesayet oluşturmuş durumda. Büyük ortağın kurucularını toplum önünde aşağılıyor. Büyük ortağın çalışma arkadaşlarının kim olup olmayacağına artık küçük ortak karar veriyor.

Bakıyorsunuz birinin istifası, birinin disipline sevki. Farklı bir fikre tahammül kalmadı.

Dün grup konuşmasında Sayın Erdoğan yargıya sesleniyor. Bir an için acaba kendisine günlerce yaptığımız çağrıyı mı yapacak diye bekledik. Biz 'bağımsız olun' diyecek zannettik ancak yargıya yine talimat gitti. Bir de bunu yaparken Anayasa'nın 138. maddesini söylüyor. Yargıyı eleştirmek Anayasa'ya aykırı değildir ama sizin yaptığınız yargıya talimat vermek Anayasa'ya aykırıdır.