Erdoğan bizzat eşlik edecek

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek zafer kutlamalarına hazırlık sürüyor. Ermenistan ile 6 haftalık çatışmaların ardından zafer elde eden Azerbaycan'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

SİHA'LAR SERGİLENECEK

Bakü'de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi.

Bakü'ye giden Türk komandosu da zafer yürüyüşü öncesinde prova yapmıştı.

İHA VE SİHA'LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN'A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.

Türkiye SİHA'larıyla adından söz ettiriyor. Dünya basınına sık sık konu olan Türk SİHA filosu, gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2'nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…" ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler dışa bağımlılığı azaltırken içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların alınmasında büyük katkı sağladı.