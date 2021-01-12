Erdoğan'dan AB'ye mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

POLİTİKA 12.01.2021, 15:41 12.01.2021, 16:17
Erdoğan'dan AB'ye mesaj

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına ilişkin, "İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından milletimiz ile tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi.

"Türkiye-AB gündemi suistimal edildi"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz."

"Kıbrıs'ta gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor"

Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafı ile hiçbir teması olmadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor."

"İslam karşıtlığı kara deliğe dönüşüyor"

Avrupa genelindeki İslamofobik yaklaşımlara değinen Erdoğan, "İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor." dedi.

"AB ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için hazırız"

Erdoğan, Türkiye-AB ilişikilerine dair, "Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir. 2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek elimizdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği'nde güncelleme yapılması gerektiğini işaret eden Erdoğan, "Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığını hatırlatan Erdoğan, "Acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?" sorusunu yöneltti.

Büyükelçilere çağrı

Erdoğan, konuk büyükelçilere, "Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz." çağrısında bulundu.

#Erdoğan #AB #büyükelçi
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