Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

POLİTİKA 12.12.2020, 10:51 12.12.2020, 15:30
Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.

"Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz"

Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Hiç bir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi esnafı asla unutmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık.

"Reformlarla ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz"

Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Ekonomik alanda ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.

Su hayattır ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

"50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz"

Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız." Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Kira #düzenleme #Erdoğan
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