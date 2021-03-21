Eski milletvekili Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, milletvekilliği düşürülen eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
17 Mart'ta terör propagandası yaptığı gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de nöbet eylemi yapmaya başlayan Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün sabah saatlerinde Meclis'te polis tarafından gözaltına alındı.
Polis tarafından Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Gergerlioğlu, daha sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
GERGERLİOĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
HDP Kocaeli milletvekiliyken, seçilmeden önce yargılandığı “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilen Gergerlioğlu’nun dosyası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosya Yargıtay'a gönderilmişti.
Gergerlioğlu’nun, 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de onanmıştı.
Mahkumiyet kararının 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Meclis'te daha sonra eylem başlattı.
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