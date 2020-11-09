Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 'Geldiğimiz nokta hicap vericidir'

Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu “Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” modelini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

POLİTİKA 09.11.2020, 16:20
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 'Geldiğimiz nokta hicap vericidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan ve henüz bir yalanlama ya da resmi açıklama gelmeyen ‘istifa' paylaşımını değerlendiren Davutoğlu, “Geldiğimiz nokta hicap vericidir” dedi

#Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu #Berat Albayrak #ekonomi #Politika
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