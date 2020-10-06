Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu erken seçim olur mu sorusuna 2023’ten önce olabilir yanıtını verdi.

2023'e kalmayacak muhtemelen, bu ittifakın çatlama teamülü çok yüksek. Eğer bir iktidar iki yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kişi başına düşen milli geliri 8 bin 400 dolara düşürmüşse erken seçimin kaderini ne Bahçeli belirler ne Erdoğan... Ekonomi belirler."

AK Parti ile ittifak yapar mısınız sorusuna ise Davutoğlu şöyle yanıt verdi;

"AK PARTİ İLE İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronun büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere."