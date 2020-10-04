Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep ve Aydın kongrelerinde yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi

“ülkemizdeki demokrasi krizi her geçen gün derinleşiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizde filen ve hukuki olarak demokratik bir düzenin imkânı ve zemini kalmamıştır. Milleti kutuplaştırdılar, demokrasimizi, ekonomimizi ve geleceğimizi karartmayı tercih ettiler bu karartmanın ismi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu hükümet sistemi var olduğu sürece kişi başı gelirimiz hızla azalmaya devam edecek.”

Ülkede adaletin ve hukukun kalmadığını iddia eden Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti

“Bugün adalet, bugün hukuk bugün özgürlük yerlerde sürüyor bize bütün kanalları kapatmaya çalışmalarının sebebi de bu çünkü gerçekleri söylüyoruz. Yönetemediklerini gasp etmeyi tercih ediyorlar, ikna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar yazık kendilerine göre, kendileri için bir ülke hayal ediyorlar.”