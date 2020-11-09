İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi!

Geçtiğimiz günlerde merkez bankası başkanlığında yaşanan görev değişikliğini de eleştiren Tatlıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Merkez Bankası'ndaki başkanlık yıllık nöbete dönüşmüştür. Türkiye’de merkez bankacılığının öldüğüne bir kez daha şahit olmaktayız. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde hiçbir merkez başkanı sabaha karşı alınmaz, verilmez. Bu yeni parlamentonun üçüncü tanıştığı başkanı olmuştur, buna da şimdilik diyoruz. Kurumlar çalışmıyorsa, sistemden bir şeyler beklemek beyhudedir. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası gibi kamu bankası hüviyetine dönmüştür. Merkez Bankası özelliği ve özerkliği özellikle son 10 yıldır sayın Erdoğan’ın kurumsal yapıyı yıkıcılığından kurtulamamıştır. Bu tür kurumlar, kişilere bağlı olarak yükselip düşmezler. Kurallara bağlı olarak yükselip düşerler. Merkez Bankası'nın geldiği nokta Türkiye için çok olumsuzdur.