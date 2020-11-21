İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta gündemi değerlendirdi!

“FAİZ ARTIŞI KARARI BİR SİYASİ KARARDIR”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta

Perfore:

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi

Usta, Merkez bankasının faiz artırımı kararının siyasi bir karar olduğunu söyledi

“Özellikle Merkez Bankası’nın Para politikası kurulu kararında bunu açıkça söylüyor. Hızlı artan kredi artışının cari açığı da bozduğunu, enflasyon üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Bunları önceden biz söylüyorduk şimdi Merkez Bankası da söylüyor. İnsanlara gelir desteği yapmak yerine herkese kredi verildi, bir yandan cari açık arttı, dolar yükseldi, altın ithalatı arttı. Dolardaki artışı durdurmak için bütün rezervler heba edildi. En son gelinen noktada Merkez Bankası Başkanı ve Bakan değişikliğine gidildi. Faiz artışı kararı bir siyasi karardır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı’nın izni ve talimatıyla olmuştur. Daha önceki alınamayanlarda yine Sayın Cumhurbaşkanı’nın izni ve talimatıyla olmuştur. Çünkü Türkiye’de Merkez Bankası bağımsız değildir. Türkiye’de yapısal bir tıkanıklık var. Yapısal önlemlerle açılabilir.”