İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemi değerlendirdi!

Buradaki ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesini değerlendirdi

"Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair herhangi bir konuşmam olmadı. Herhangi bir 'şu olacak' diye bir kanaat belirtmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz. O nedenle bugünden bir şey söylemem mümkün değil."

Kovid-19 aşısı olan Akşener, herkesi aşı olmaya davet etti.

"Dün Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi bütün genel başkanlar gibi, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan arkadaşlar açısından, insanımız açısından, örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı."