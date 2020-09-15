İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi!

Hükümetin kovid-19’la mücadelesini eleştiren Ağıralioğlu şunları söyledi

“İSTATİSTİKLER, DEVLETE GÜVENSİZLİK OLARAK DÖNDÜ”

“TUİK üzerinden zaten yeteri kadar derdimiz vardı şimdi bide pandemiyle ilgili istatistiklerin yanlış olduğuna dair bir hissiyat, devlete güvensizlik olarak döndü. Bizim bu mücadelede ihtiyacımız olan şey nedir? Derhal sağlık bakanlığı ilgili bütün yetkili kurulları bir araya getirerek bu virüsle mücadelede bize yol haritası oluşturacak şekilde detaylandırılması lazım, istatistiği ayakta olmayan bir toplum mümkün değil bu mücadeleyi kazanamaz.”

İktidarın yönetim de mazeret ürettiğini savunan Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti;

“İKTİDARLARIN VAZİFESİ MAZERET ÜRETMEK DEĞİLDİR”

“Memleketin bütün verileri 2002 verileri dönmüş durumda. Memleketi teslim almış oldukları sürede daha kötü şartlara taşımışlarsa bu böyle dış güçler gibi tahkimle kurtarmalarını doğru bulmuyoruz. İktidarların vazifesi mazeret üretmek değildir, iktidarı uzunca bir zamandır mazeret üretirken görmekteyiz geniş tanımlı işsizlik yüzde 26’lara vardı.”