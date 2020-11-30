İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, açıklanan üçüncü çeyrek kalkınma rakamlarını değerlendirdi.

POLİTİKA 30.11.2020, 17:05 30.11.2020, 18:44

“Rakamların büyüklüğüne bakmadan olumlu her gelişme gerçekten ihtiyacımız olduğu bir çerçevede iyimser bir hava için gerekli diye düşünüyoruz. Bu büyümenin özellikle dikkat çektiğimiz yönü finansman ve iletişim ağırlıklı bir gelişme olması. Türkiye’de son çeyrekteki büyümenin temelinde kredi genişlemesinin özellikle varlığı ve istihdam yaratmayan bir büyümenin olması dikkat çekicidir. Kalitesiz büyüme dediğimiz bir büyümedir. Bu gelişmeye rağmen Ocak Ekim dış ticaret rakamlarında ihracatımızın 9.1’lik bir düşüş ithalatımızın 2.2’lik artış gösterdiğini, dolayısıyla dış ticaret açığının büyüdüğünü görüyoruz. 26.8 milyar dolar cari açığımız var, dış ticaret açığımız da 40.2 milyar dolar. 10 aylık dış ticaret açığımızdan kalan 26.8 milyar dolarlık cari açık çerçevesine baktığımızda genel olarak büyüme dönemlerinde cari açıkla karşılaşan Türkiye’nin büyümenin olmadığı bir dönemde bu cari açıkla karşılaşması ödemeler bilançosu açısından olumsuz bir gelişmedir. Buralarda çok ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.”

Covid-19 salgınına karşı geliştirilmekte olan aşı çalışmalarına da değinen Tatlıoğlu şunları söyledi;

Temennimiz Türkiye’nin bütüncü yapısal tıkanmadan yeni bir siyasal iklimle çıkarak gerçekten ekonomide özellikle ciddi bir çıkışa kendisine uygun bir sürece girmesidir. Sağlık Bakanlığının veri açıklamasındaki değişikliği gecikmiş bir doğru olarak görüyoruz. Gerçek vakaların kamuoyu ila paylaşılması toplumun daha ciddi tedbirler almasını açısından önemli oranda belirleyen şey. Her zaman gerçek daha etkilidir. Kovit sürecinin başından itibaren Sağlık Bakanlığı toplumu gerçek rakamlarla bilgilendirseydi bugünkü rakamların daha düşük olacağı kanaatindeyiz. Avrupa’da birinci dünyada dördüncü büyüklükte pandemi sürecini takip eden Türkiye’de bu rakamların 10’in altında seyredeceği kanaatindeyiz. Sağlık Bakanlığı başlangıçtan itibaren elde ettiği güveni yitirmiştir, güven anlamında devletin bir kalesi düşmüştür. Avrupa’da ülkeler aşı programlarını açıkladılar ve net olarak paylaşıyorlar. Önümüzdeki günlerde kamuoyunu aşı konusunda sağlıklı bir bilgilendirme yapma durumu olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı bir takvimi kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz.

#İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu
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