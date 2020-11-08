İYİ Parti’deki krizde flaş gelişme! Muhalifler de bölündü
İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultay’daki ‘Oy verilmeyecekler’ listesine tepki gösteren ve ‘muhalif’ olan milletvekilleri arasında da köprüler atıldı.
POLİTİKA 08.11.2020, 16:40 08.11.2020, 19:06
Muhalifler arasındaki kriz, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçlamasıyla başladı. Kavuncu ile ilgili iddianın ardından muhalif saftaki bazı vekiller, Özdağ’ı eleştirdi. Bazı vekiller de daha önce ‘protesto’ ettikleri TBMM grup toplantısına katılmaya başlarken, destek tweet’leri silindi. Öte yandan, Müşterek Disiplin Kurulu’nun savunmasını istediği Özdağ’ın yarın açıklama yapması bekleniyor.
Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, muhalif milletvekilleri “Parti içi demokrasi talebiyle çıktığımız yolda verdiğimiz haklı mücadelemize gölge düşürdü” sözleriyle eleştirdikleri Özdağ’ın, liste krizini çok farklı bir boyuta getirdiğini ifade ediyorlar.
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