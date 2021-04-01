Kahramanmaraş MHP Milletvekili Prof Dr. Sefer Aycan gündemi değerlendirdi!
Kahramanmaraş MHP Milletvekili Prof Dr. Sefer Aycan yaşlılarla ilgili genel kurul da söz aldı.
Milletvekili Aycan konuşmasında Türkiye nüfusunun artık yaşlanmaya başladığını ve tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.
MHP Milletvekili Prof Dr. Sefer Aycan TBMM genel kurulundaki konuşmasını şöyle devam ettirdi:
2020 yılında altmış beş yaş üstü nüfus 8 milyona ulaştı bu tüm nüfusun yüzde 9,5 demektir. Buna göre artık Türkiye genç nüfuslu bir ülke değildir, yaşlanıyor ve bağımlı yaşlı nüfusumuz artmaktadır bu duruma hazırlanmak gerekir. Büyüklerimize yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artırmalıyız, büyüklerimize sahip çıkmalıyız, onları hayatın içinde tutmalıyız, aktif olmalarını kendi sosyal çevreleri içinde yaşamalarını sağlamalıyız. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizi tespit etmeli, evde bakım hizmetlerini ulaştırmalıyız, sağlıklarını izlemeliyiz. Aile Bakanlığı ve belediyeler evde bakım hizmetlerini artırırken yaşlılarına sosyal ortam ve onların yapabileceği uğraşılar sağlamalıdır. Yaşlarına uygun spor yapmalarını sağlamalıyız, sosyal ve psikolojik desteği vermeliyiz ve daima yanlarında olmalıyız.
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