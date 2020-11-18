Kahramanmaraş, Yeniden Refah Partisi il yönetimi ile bir araya geldi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kahramanmaraş’a geldi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kahramanmaraş’ta partisinin il başkanlığında, il yönetimi ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.



Başkan sungur Aksu Haber'e verdiği özel röportajında Kahramanmaraş olan hedeflerini anlattı.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, TBMM’den geçen Azerbaycan tezkeresini de değerlendirdi.