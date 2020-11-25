Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener erken seçim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’i ziyaret etti.

İki isim, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener, yaptıkları açıklamada erken seçim istediklerini söyledi.

Basın toplantısında konu ile ilgili ilk talebi İyi Parti Lideri Meral Akşener dile getirdi.

Muhalefet olarak bir an önce erken seçim talep ettiklerini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

SEÇİM İSTİYORUZ

“Türkiye bu halde götüremez. Likayat yok, şeffaflık yok. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi yok. Bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok. Elbette biz seçim istiyoruz. Vatandaşın rahat etmesi, bu iktidar sistematiğinin gelişmesi için seçim istiyoruz. Meclis’teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Bahçeli seçim isterse arkadaşlar açısından yandı gülüm keten helva diye bir durum var diye görüyorum”

Meral Akşener'den sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu da bir an önce kararın halka bırakılması gerektiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

HALKTAN KORKULMAZ

"Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alan ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçek. Türkiye’nin buradan çıkması, demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım.

Diyecekler ki Türkiye’yi yönetemiyoruz, halkın hakemliğine başvurmak lazım. Halktan korkulmaz. Halk bütün sorunların çözümünde temel adrestir. Demokrasilerde kural budur, sorun varsa çözümü için halkın hakemliğine başvurusun."