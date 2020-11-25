Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener erken seçim istedi

CHP ve İyi Parti liderleri, düzenledikleri ortak basın toplantısında ülkenin sorunlarını kendilerinin çözeceğinin vurgusunu yaparak, bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

POLİTİKA 25.11.2020, 14:45
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener erken seçim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’i ziyaret etti.

İki isim, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener, yaptıkları açıklamada erken seçim istediklerini söyledi.

Basın toplantısında konu ile ilgili ilk talebi İyi Parti Lideri Meral Akşener dile getirdi.

Muhalefet olarak bir an önce erken seçim talep ettiklerini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

SEÇİM İSTİYORUZ

“Türkiye bu halde götüremez. Likayat yok, şeffaflık yok. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi yok. Bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok. Elbette biz seçim istiyoruz. Vatandaşın rahat etmesi, bu iktidar sistematiğinin gelişmesi için seçim istiyoruz. Meclis’teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Bahçeli seçim isterse arkadaşlar açısından yandı gülüm keten helva diye bir durum var diye görüyorum”

Meral Akşener'den sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu da bir an önce kararın halka bırakılması gerektiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

HALKTAN KORKULMAZ

"Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alan ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçek. Türkiye’nin buradan çıkması, demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım.

Diyecekler ki Türkiye’yi yönetemiyoruz, halkın hakemliğine başvurmak lazım. Halktan korkulmaz. Halk bütün sorunların çözümünde temel adrestir. Demokrasilerde kural budur, sorun varsa çözümü için halkın hakemliğine başvurusun."

#Kemal Kılıçdaroğlu #Meral Akşener
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:16
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7