Kılıçdaroğlu: “demokrasi şiddeti kabul etmez"
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret eden CHP genel başkanı kemal KıIıçdaroğlu, belediye başkanlarının, yeni bir siyaset anlayışla hareket ettiklerini belirtti.
POLİTİKA 20.01.2021, 15:29
Yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirme konusunda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler."
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkinde şunları söyledi
“Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasi şiddeti kabul etmez."
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