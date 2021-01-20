Kılıçdaroğlu: “demokrasi şiddeti kabul etmez"

Yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirme konusunda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkinde şunları söyledi

“Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasi şiddeti kabul etmez."