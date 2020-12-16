Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi

İyi Parti olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu yaptırım kararlarını emperyalizmin egemenliğimize karşı mütecaviz bir girişimi olarak değerlendiriyoruz.

Türk milletinin var olma sebebi tarih boyunca üzerine titrediği egemenliği ve bağımsızdır. Sayın Meral Akşener’in de ifade ettiği gibi Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması ne müttefikliğe yakışır ne de Türkiye ile Amerika arasındaki dostluğa bir katkıda bulunur. Ne var ki dün gelir iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur. Bu noktada siyasi iktidarı dirayetli ve basiretli olmaya davet ediyoruz. Türk milletinin hakkını ve hukukunu savunmak konusunda hiç tereddüt etmemiz gerekiyor”