Mahir Ünal: Bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral "bildiri" yayınlayıp seçilmişlere "parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı. Darbe heveslilerine #hodrimeydan