Meclis'e girişlerde HES kodu zorunluluğu
TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına geçildi.
POLİTİKA 20.11.2020, 15:19
TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına geçildi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı.
Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve "risksiz" bilgisinin ardından girişe onay verilecek.
Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.
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