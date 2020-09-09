MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti

Törende bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cesurlar hareketine katıldı, kendisine teşekkür ediyorum. dedi

Bugün çok güzel bir gün. Bugün büyüdüğümüz çoğaldığımız ve bunun resminin, bugün mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Biz bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta’nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza iyiler ailesine, cesurlar hareketine katıldı, kendisine teşekkür ediyorum.