MHP Lideri Bahçeli'den Boğaziçi olaylarına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk gençliğinin terör örgütlerinin kışkırtmalarına kapılmaması gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, yeni bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışılan komplonun başının ezilmesi gerektiğini söyledi.

CHP, İP VE HDP'NİN PROVOKE ETTİĞİ PROTESTOLAR

Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Bilhassa Türk gençliği terör örgütlerinin kışkırtmalarına kapılmamalı, temennim odur ki uyanık olmalıdır.

Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir.

Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur.

CHP’nin, İP’in, HDP’nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.

TÜRK POLİSİNE KATİL DEMEK ŞEREFSİZ BİR İFTİRADIR

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerilimi tırmandıranlar, darbe imalarını örtbas etmeye çalışanlar, hatta mezkur Rektör atama yöntemini tenkit edenler, Allah muhafaza, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü başarılı olsaydı durumlarının ya da konumlarının ne olacağını, ülkemizin ne hallere düşeceğini sorgulama zahmetine hiç niyet etmişler midir?

Bunun yanı sıra kahraman Türk polisine katil demek şerefsiz bir iftiradır ve bu iftiranın taraflarının öğrenci olması imkansızdır.

GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU ÖĞRENCİ DEĞİL

Gerçekten de gözaltına alınan 17 kişi arasında sadece 2 kişinin bahse konu üniversitenin öğrencisi olması her şeyi gözler önüne sermektedir. Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir Rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir.

SAVCILARA ÇAĞRI

CHP’nin İstanbul İl Başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri Cumhuriyet Savcılarının görev alanına girmektedir."