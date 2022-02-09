MHP'nin siyasetteki 53. yılı
Türk siyasetine damga vuran MHP, Alparslan Türkeş'in liderliğinde 1969'da kuruldu. Parti 1980 darbesinden sonra kapatılsa da 1993'te yeniden açıldı. Türkeş'in vefatı sonrası Genel Başkanlığa Devlet Bahçeli seçildi. MHP siyasette 53. yaşını kutluyor.
Alparslan Türkeş'in liderliğinde 9 Şubat 1969'da Adana'da kuruldu.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye siyasetindeki 53'üncü yaşını kutluyor.
Farklı isimlerle siyasette yer aldı
1969'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. Partinin genel başkanlığına Alparslan Türkeş seçildi. MHP, 70'li yıllarda kurulan milliyetçi cephe hükümetlerinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan parti, 1983'te Muhafazakar Parti çatısı altında yeniden toplandı.
2 yıl sonra bu kez partinin adı Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirildi.1987 referandumuyla siyasi yasağı kalkan Türkeş, MÇP Genel Başkanı oldu. 6 senenin ardından partinin adı yeniden Milliyetçi Hareket Partisi, logosu ise üç hilal olarak belirlendi.
MHP, Bahçeli liderliğinde çeyrek asrı geride bıraktı
Alparslan Türkeş'in 1997'de vefatının ardından Devlet Bahçeli, genel başkanlığa seçildi. MHP, Bahçeli liderliğinde çeyrek asrı geride bıraktı.
Parti 1999'daki seçimlerden sonra DSP-ANAP koalisyonunda yer aldı. Bahçeli bu hükümette başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.
MHP, 3 Kasım 2002 seçimlerinde parlamentoya giremedi.
2007 seçimleriyle birlikte yeniden Meclis'teki yerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yolunu açan isimlerden
Bahçeli, Türk siyaset tarihine damga vuran çıkışlarından birini 2016 yılında yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yolunu açan isimlerden biri oldu.
MHP, 24 Haziran 2018'deki seçime AK Parti ile kurulan "Cumhur İttifakı" ile girdi. Bu seçimde yüzde 11,1 oy oranı ile Meclis'te 49 sandalye kazanıldı.
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