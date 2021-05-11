Milletvekili Aycan: İsrail ABD'nin desteğini arkasına alarak bunları yapıyor

Milletvekili Aycan canlı yayında tüm dünyanın gözü önünde İsrail’in yaptığı vahşeti konuşarak İsrail ABD’nin desteğini arkasına alarak bunları yapıyor dedi.

Aycan konuşmasının devamında İsrail zulmünden vazgeçmiyor çünkü arkasına Amerika’yı ve Avrupa’yı alıyor dedi.

Aycan konuşmasında son olarak kanal İstanbul projesine karşı olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek tavrını çok komik buluyorum ifadelerini kullandı.