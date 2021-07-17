Milletvekili Özdemir Genel Kurul’da söz aldı!

Milletvekili Özdemir 2002 yılından bu yana hükümetin Emeklilerin yanında olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca emekli maaşlarında hatırı sayılır ölçüde artışlar sağlandığına değinen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bayram ikramiyeleri ve getirilen alt sınır ile artık emeklilerin daha rahat bir nefes aldığını vurguladı.