Milletvekili Özdemir Genel Kurul’da söz aldı!
2002 yılından bu yana Emeklilerimizin yanında olduk. Emekli Maaşlarında Reel olarak %44 ile %388 oranında artış sağladık.
POLİTİKA 17.07.2021, 11:59 17.07.2021, 14:47
Milletvekili Özdemir 2002 yılından bu yana hükümetin Emeklilerin yanında olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca emekli maaşlarında hatırı sayılır ölçüde artışlar sağlandığına değinen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bayram ikramiyeleri ve getirilen alt sınır ile artık emeklilerin daha rahat bir nefes aldığını vurguladı.
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